سيدات هولندا يتوجن بكأس أمم أوروبا

توج المنتخب الهولندي للسيدات بلقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على الدنمارك 4 - 2 خلال المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد.



وجاءت أهداف المنتخب الهولندي عن طريق فيفيان ميديما (هدفين) في الدقيقتين العاشرة و89 وليكه مارتينز وشيريدا سبيتسي في الدقيقتين 28 و51 ، فيما جاء هدفا المنتخب الدنماركي عن طريق ناديا نديم من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، وبيرنيل هاردير في الدقيقة 33.



ويعد هذا اللقب هو الأول للمنتخب الهولندي فيما يظل منتخب الدنمارك بلا لقب في البطولة.



وكان المنتخب الهولندي قد صعد للمباراة النهائية، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، ثم تغلب على السويد 2 - صفر في دور الثمانية، قبل أن يهزم المنتخب الإنجليزي 3 - صفر في الدور قبل النهائي.



فيما صعد المنتخب الدنماركي للمباراة النهائية، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، خلف المنتخب الهولندي، ثم تغلب على ألمانيا 2 - 1 في دور الثمانية، قبل أن يفوز على النمسا 3 - صفر بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.