شنايدر يصل فرنسا للانضمام إلى نيس

وصل ويسلي شنايدر صانع الألعاب الهولندي إلى مطار نيس الدولي عصر الأحد تمهيدا لانتقاله إلى صفوف فريق المدينة الفرنسية الساحلية الجنوبية.

وسيوقع شنايدر (33 عاما) الذي استقبله العشرات من أنصار نيس عقدا لمدة سنة واحدة في حال اجتيازه الفحص الطبي الروتيني يوم الإثنين.

وكان عقد شنايدر، الفائز بدوري أبطال أوروبا في صفوف إنترميلان عام 2010 وأحد أبرز نجوم كأس العالم في العام ذاته قد انتهى مع فريق غلطة سراي التركي في 30 يونيو الماضي وبالتالي سينتقل من دون مقابل مادي.

ودأب نيس على التعاقد مع لاعبين من الصف الأول في السنوات الأخيرة كان أبرزهم حاتم بن عرفة (يلعب حاليا مع باريس سان جيرمان)، والإيطالي ماريو بالوتيلي.

وأنهى نيس الدوري المحلي في المركز الثالث الموسم الماضي وسيخوض الملحق الأوروبي ضد نابولي الإيطالي للتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.