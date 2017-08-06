كونتي: قرارات الحكم هزمتنا في مباراة أرسنال

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إن فريقه "محبط وغاضب" من قرارات الحكم عقب خسارة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كأس درع المجتمع أمام أرسنال يوم الأحد.



وقال المدرب الإيطالي، الذي يبدأ موسمه الثاني في قيادة الفريق، إن المباراة شهدت قرارين مؤثرين ضد فريقه الذي خسر 4-1 أمام أرسنال بركلات الترجيح.



وأوضح كونتي أن أول هذه القرارات من الحكم روبرت مادلي عندما أنذر الجناح ويليان بداعي ادعاء السقوط داخل منطقة جزاء أرسنال بعد احتكاك مع المدافع هيكتور بليرين رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت تعرضه للعرقلة بالفعل بينما كانت النتيجة التعادل السلبي.



والقرار الثاني المثير للجدل كان طرد بيدرو مباشرة وهو الخطأ الذي تسبب بعدها مباشرة في تعادل أرسنال.



وقال كونتي للصحفيين عقب المباراة : بالتأكيد هناك الكثير من خيبة الأمل لإنهاء المباراة الثانية في ويمبلي بعشرة لاعبين أمام أرسنال. البداية كانت في نهائي كأس الاتحاد والآن درع المجتمع. في إشارة إلى طرد فيكتور موزيس في مايو الماضي.



وأضاف المدرب الإيطالي: الكثير من الناس أبلغوني أن ركلة الجزاء صحيحة لذلك أشعر بالاحباط لكن يجب احترام قرار الحكم. لكن في بعض الأحيان قراراتهم تدفعك للغضب.



ومنح تشيلسي الفرصة لصاحب الرقم القياسي في تعاقداته ألفارو موراتا للمشاركة منتصف الشوط الثاني، وتألق المهاجم الإسباني في الوقت القصير الذي شارك فيه لكنه أهدر فرصتين قرب النهاية قبل أن يطيح بركلة الترجيح بعيدا عن

المرمى.



وقال كونتي عن مهاجمه الجديد "موراتا يحتاج للكثير من العمل وهذا أمر طبيعي لأنه قضى معنا اسبوعا واحدا ومن المهم الوصول إلى حالة بدنية جيدة وفهم طريقة لعبنا. يحتاج لبعض الوقت وهذا طبيعي، وينطبق ذلك أيضا على زملائه الجدد روديغر وباكايوكو. كل اللاعبين في تشكيلتي على نفس الدرجة من الأهمية.



وحصد تشيلسي اللقب الموسم الماضي عبر الفوز في 30 مباراة وخسارة ثلاث فقط لكن في الأسابيع الأخيرة أكد كونتي أنه يريد تجنب التعرض لخيبة أمل مرة أخرى مثلما حدث مع الفريق في "موسم مورينيو".