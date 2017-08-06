ليفربول ينهي استعداداته بهزيمة أتليتك بلباو

أنهى ليفربول الإنجليزي استعداداته للموسم الجديد دون هزيمة بفوزه على أتلتيك بلباو الإسباني 3-1 السبت في مباراة ودية أقيمت على ملعب "لانسداون رود" في دبلن.

وتحضر فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي أوقعته قرعة الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا بمواجهة هوفنهايم الألماني، للموسم الجديد بأفضل طريقة إذ خرج فائزا في خمس مباريات وتعادل في واحدة.

وخسر ليفربول مباراة واحدة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني لكن بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في نهائي كأس أودي على ملعب "أليانز أرينا" الخاص ببايرن ميونخ الألماني الذي مني بهزيمة مذلة في هذه البطولة أمام "الحمر" بثلاثية نظيفة.

وأنهى ليفربول ومنافسه الباسكي الشوط الأول وهما على المسافة ذاتها بعدما تقدم الأول بركلة جزاء نفذها البرازيلي روبرتو فرمينيو (21) قبل أن يعادل إيناكي وليامس (30).

وأجرى كلوب 10 تبديلات خلال استراحة الشوطين ونجح الشابان الويلزي بنجامين وودبيرن ودومينيك سولانك في منح فريقهما الفوز بعدما سجلا هدفين في الدقيقتين 59 و80 من المباراة التي خاضها بلباو بفريق رديف كونه استبدل بالكامل تشكيلته التي فازت الخميس على دينامو بوخارست الروماني 3-صفر في إياب الدور التمهيدي الثالث من مسابقة "يوروبا ليغ".

ويستهل ليفربول الذي خاض اللقاء دون المصاب دانييل ستوريدج والبرازيلي فيليبي كوتينيو، المرشح للانتقال إلى برشلونة الإسباني، وآدم لالانا، لبدء مشواره في الدوري الممتاز السبت المقبل في ضيافة واتفورد.

أما بلباو، فيبدأ مشواره في الدوري الإسباني في 20 أغسطس الحالي على أرضه ضد خيتافي لكن عليه أولا السفر إلى اليونان لمواجهة باناثيناكوس في 17 منه ضمن ذهاب الدور الفاصل لمسابقة "يوروبا ليغ"، قبل أن يستقبله ايابا في 24 منه.