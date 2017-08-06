هوفنهايم يمدد عقد المدافع هوبنر

أعلن نادي هوفنهايم الألماني عن تجديد عقد مدافعه بنيامين هوبنر حتى 2021 بعدما انضم للفريق في 2016 قادما من إنغلوشتات.



وقال جوليان ناغلسمان مدرب هوفنهايم: بيني تطور بشكل مذهل معنا. وأنهى هوفنهايم الموسم الماضي من البوندسليغا في المركز الرابع ويلتقي الفريق مع ليفربول الإنجليزي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.



ويستهل هوفنهايم مشواره في الموسم الجديد من البوندسليغا بمواجهة فيردر بريمن في 19 أغسطس الجاري.