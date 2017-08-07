إيران تطلب من محترفيها عدم اللعب أمام الإسرائيليين

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، أن اللاعبين الإيرانيين المحترفين بالخارج يتحتم عليهم إدراج بنود في عقودهم تحظر عليهم خوض أي مباريات أمام فرق إسرائيلية، بعد لعب مسعود شجاعي وحاج صافي مباراة أمام ماكابي تيل أبيب الإسرائيلي.

ونقلت وكالة (إرنا) عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله: يجب وضع هذا الأمر بالحسبان وإدراج بند في عقود اللاعبين الإيرانيين تمنحهم الحق باللعب أمام الإسرائيليين، لأنهم – اللاعبين – جزء من شعبنا، وشعبنا لديه موقف واضح تجاه هذا النظام.

ووجه الاتحاد الإيراني لكرة القدم ووزارة الرياضة انتقادات لشجاعي وحاج صافي بسبب المشاركة في المباراة، ولوح باستبعاد مسعود شجاعي وإحسان حاج صافي لاعبي بانيونيوس اليوناني من صفوف المنتخب الإيراني بسبب المشاركة في مباراة أمام مكابي تل أبيب ضمن تصفيات الدوري الأوروبي قبل أيام. لكن قرارا لم يتخذ بشأنهما حتى الآن.

وربما يفلت الثنائي من عقوبة الاستبعاد من قائمة المنتخب، حيث يرتدي شجاعي شارة قيادة المنتخب، كما يشكل حاج صافي عنصرا بارزا بالفريق، في ظل تأهل إيران إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ودافع المشجعون عن الثنائي عبر إطلاق هاشتاغ "كرة القدم ليست سياسية" بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".