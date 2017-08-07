بارتوميو: تمنيت لو تعلم نيمار الولاء من ميسي وإنييستا

اعتبر رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوزيب ماريا بارتوميو، الاثنين، أن المهاجم البرازيلي نيمار الذي انتقل الأسبوع الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية، بات جزءا من الماضي مشيراً إلى أنه من المفترض أن يتعلم نيمار الولاء من زميليه ميسي وإنييستا.

وبات نيمار (25 عاما) الخميس أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بانتقاله من النادي الكاتالوني إلى النادي الفرنسي المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، مقابل 222 مليون يورو، في مبلغ يشكل قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة.

ويواجه بارتوميو وإدارة برشلونة ضغوطا لتعويض نيمار في هجوم الفريق قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس.

وفي تصريحات أمام الجمعية العمومية لرابطات مشجعي النادي الكاتالوني، قال بارتوميو الاثنين "لا لاعب أكبر من برشلونة". وزاد: "لا يوجد لاعب أكبر من برشلونة.. ولاء ميسي يجب أن يكون مثالا يحتذى لكل لاعب يريد ارتداء قميص النادي وكذلك إنييستا".

وأضاف: "تعرفون أن نيمار كان جزءا من نجاح نادينا، إلا أن نيمار بات الآن جزءا من الماضي. لقد أراد الرحيل. كان هذا قراره رغم أننا قمنا بكل شيء في وسعنا لكي يبقى".

ولم يتمكن برشلونة من الاحتفاظ بنيمار لاسيما في ظل استعداد سان جرمان لدفع قيمة البند الجزائي كاملة، والتي وصلت إلى 222 مليون يورو هذا الصيف، بموجب العقد الجديد الذي وقعه البرازيلي مع برشلونة في صيف 2016، بعد ثلاثة أعوام على عقده الأول معه.

وأوضح بارتوميو: "كنا نتوقع أن يرحل في المستقبل ولهذا السبب رفعنا قيمة البند الجزائي في عقده الجديد"، مضيفا "الحصول على هذه الأموال يجعلنا نواجه المستقبل بضمانات لتعزيز صفوف الفريق".

وأضاف: "عندما بدأت الشكوك حول مستقبله كنا هادئين لان قراره سيكون جيدا بالنسبة إلينا. لو بقي لكنا احتفظنا بلاعب عظيم، لكن مع دفع البند الجزائي في عقده لدينا ضمانة لجلب لاعبين جدد".

وأوردت التقارير الصحافية سلسلة أسماء للاعبين قد يحلون بدلا من نيمار في خط هجوم برشلونة الذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز، في مقدمها البرازيلي فيليبي كوتينيو مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي.

إلا أن بارتوميو أقر أن ناديه سيتصرف "بحذر" رغم تضخم الأسعار في سوق الانتقالات هذا الصيف، بدفع من زيادة كبيرة في عائدات النقل التلفزيوني، مؤكدا أن برشلونة سينفق أموال انتقال نيمار "بحذر، ودقة، وهدوء".