فان ديك يعلن رغبته بالرحيل والانتقال إلى ليفربول

قدم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك قائد فريق ساوثهامبتون الإنجليزي طلبا لإدارة النادي للسماح له بالرحيل مبدياً رغبته بالانتقال إلى ليفربول واللعب في دوري أبطال أوروبا.



وقال فان ديك (26 عاماً) في بيان نشرته صحيفة "ذي تايمز" البريطانية يوم الاثنين: أريد أن يدرس ساوثهامبتون رغبة أندية كبرى في التعاقد معي.



وأضاف: أشعر بالإحباط من وضعي في النادي، حيث أنني ليس مطروحا للبيع، أعاني من خيبة أمل بسبب الرفض المستمر لطلب التعاقد معي من قبل الأندية الكبرى.



وأشار: أمتلك قدرا هائلا من الطموح وأريد أن أحقق كل ما بوسعي لتحقيق أهداف مسيرتي القصيرة للغاية كلاعب كرة قدم محترف، وأريد أن ألعب كرة القدم الأوروبية مجددا، وأن أنافس في البطولات الكبرى



وأعلن ماوريسيو بيليغرينو مدرب ساوثهامبتون الشهر الماضي ان اللاعب يتدرب بمفرده ويرغب في الرحيل، كما خصم النادي جزء كبير من راتب اللاعب.