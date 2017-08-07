كومان: إيفرتون اقترب من ضم سيغوردسون

يقول رونالد كومان، مدرب ايفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي، إن فريقه أصبح "قريبا" من التعاقد مع لاعب وسط سوانزي سيتي جيلفي سيغوردسون.

وتقول تقارير إعلامية بريطانية إن سوانزي رفض العرض الأول الذي قدمه ايفرتون للحصول على خدمات الايسلندي الدولي سيغوردسون وهو 40 مليون جنيه إسترليني (52.21 مليون دولار). ويرغب سوانزي الويلزي في بيع سيغوردسون مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وبعد فوز ايفرتون 2-صفر على إشبيلية الإسباني في مباراة ودية، أمس الأحد، قال كومان لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "نحن قريبون من اتمام التعاقد مع سيغوردسون. لكن علينا الانتظار لأن الصفقة لم تتم بعد".

وأضاف المدرب الهولندي الذي تعاقد بالفعل مع عدة لاعبين جدد: "الكل يعرف أننا نريد شراء ثلاثة لاعبين آخرين.. مدافع.. وجناح ومهاجم. وهذا هو الوضع وسنختار الأفضل لفريقنا".

ولم يشارك الجناح آرون لينون مع ايفرتون في مباراته الودية الأخيرة أمام النادي الإسباني بينما ترددت تكهنات تشير إلى قرب انتقاله إلى واتفورد الإنجليزي لكن المدرب كومان أكد أن فريقه لم تصله أي عروض لبيع لينون (30 عاما).

وقال كومان عن ذلك "سبب غيابه عن المباراة هو أنه لم يكن جاهزا للعب اليوم. ولا أعلم أي شيء عن وجود عروض لشراء آرون".

واستثمر ايفرتون بقوة في سوق الانتقالات وتعاقد مع عدة لاعبين من بينهم وين روني وكوكو مارتينا ودافي كلاسن ومايكل كين.

وفي مباراته الأولى في الموسم الجديد للدوري الانجليزي السبت المقبل سيلتقي ايفرتون مع ضيفه ستوك سيتي.