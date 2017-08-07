موناكو يتعاقد مع الجزائري غزال حتى 2021

أعلن نادي موناكو بطل فرنسا لكرة القدم الاثنين، تعاقده مع الدولي الجزائري رشيد غزال لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر.

وكان لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 25 عاما، رفض في يونيو تمديد عقده مع ليون فريق بداياته.

وقال اللاعب للموقع الالكتروني: "بعد مواسم عدة في ليون، كنت في حاجة إلى تحد جديد. كل شيء موجود هنا لنقدم موسما كبيرا".

وشدد على أن طموحه هو "العب على أعلى مستوى على الصعيدين المحلي والدولي".

وخاض غزال 86 مباراة في الدوري الفرنسي مع ليون سجل فيها 11 هدفا ومرر 12 كرة حاسمة. إلا أنه عانى في الموسم الماضي، واكتفى بتسجيل هدفين في 26 مباراة.

وبات غزال ثامن لاعب يتعاقد معه موناكو للموسم الجديد، حيث سيسعى للحفاظ على لقب الدوري الذي أحرزه في الموسم المنصرم للمرة الأولى منذ عام 2000. إلا أنه تخلى في المقابل عن لاعبين مؤثرين أمثال البرتغالي برناردو سيلفا وبنجامان ميندي لصالح مانشستر سيتي الانكليزي، وتييمويه باكايوكو إلى تشيلسي بطل الدوري الانكليزي، وقائده المغربي نبيل درار المنضم إلى فنربخشة التركي، بينما قرر فالير جرمان الانتقال إلى الخصم المحلي مرسيليا.

واستهل موناكو الجمعة، حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي بفوز صعب على ضيفه تولوز 3-2.