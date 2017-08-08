الأندية الألمانية تطالب بالتصدي لروابط المشجعين

قال مسؤولون إن الأندية الألمانية ستحتاج إلى دعم من رابطة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والاتحاد الوطني للعبة للتعامل مع مشاكل روابط المشجعين بعد أيام من إلغاء مباراة ودية في إنجلترا.



وأعلن بيرنلي المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز في بيان إن مباراته الودية ضد هانوفر الألماني ألغيت يوم السبت الماضي بناء على توصية من الشرطة.



وذكرت تقارير صحفية أن مشجعين ألمان قذفوا المقاعد واندفعوا نحو جمهور بيرنلي خلال الشوط الأول بعد وقت قصير من تقدم الفريق الإنجليزي في النتيجة.



وقال يورغ شماتكه المدير الرياضي لنادي كولونيا يوم الاثنين خلال دائرة نقاش: روابط الأولتراس تتشكل داخل البلاد ويجب أن نتوصل لحلول.



وأضاف: لكن الأندية لن تتمكن وحدها من التصدي لذلك وتحتاج لمساعدة من الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني.



وقال يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند هذا الأسبوع إنه يعتقد بإزدياد سطوة الأولتراس .



ودفع دورتموند ثمن شغب جماهيره في الموسم الماضي عندما عوقب بغرامة 100 ألف يورو بعد أن هاجموا مشجعي الفريق الزائر رازن بال شبورت لايبزيغ.



وتابع شماتكه: يمكن للأندية أن تتعامل مع مجموعات الأولتراس وأن تحاول التأثير عليها لكن العقوبات الصارمة للاتحاد الألماني لن تكون حلا بالضرورة.