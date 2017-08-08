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التركي توران يعرض نفسه على أتليتكو مدريد

المصدر: مدريد - د ب أ
أردا توران بقميص أتليتكو مدريد قبل انتقاله إلى برشلونة صيف 2015
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أعرب التركي أردا توران لاعب وسط برشلونة الإسباني عن رغبته في العودة لصفوف فريقه القديم أتلتيكو مدريد بعد عامين فقط من انتقاله للنادي الكاتالوني.

وتثار تكهنات واسعة حول اقتراب توران (30 عاما) من مغادرة برشلونة هذا الصيف، ووفقا لصحيفة "ماركا" فإنه عرض نفسه على أتليتكو، وذلك بدافع رغبته في العودة إلى الفريق العاصمي المحروم من إبرام أي تعاقدات حتى يناير المقبل بناء على العقوبة المفروضة عليه.

وعاش توران أفضل فترات مسيرته الكروية في أتلتيكو على مدار أربعة أعوام ولعب دورا محوريا في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني في 2014.

ومنذ انتقاله لكامب نو في 2015 ندرت مشاركاته مع الفريق حيث خاض 53 مباراة فقط على مستوى جميع المسابقات وسجل 19 هدفا.

كلمات دالّة

#توران, #برشلونة, #أتليتكو مدريد

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