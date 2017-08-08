برشلونة يحتفي بتشابيكوينسي ويهز شباكه بخماسية

توج برشلونة بطلاً لكأس مؤسسه خوان غامبر بعدما تغلب على ضيفه تشابكوينسي البرازيلي بخماسية لا رد لها، في مباراة عاطفية، عقب وفاة 71 شخصاً من بعثة النادي البرازيلي في نوفمبر الماضي.

وسجل العائد من الإعارة جيرارد ديلوفيو وسيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي ولويس سواريز ودينيس سواريز أهداف برشلونة على مدار الشوطين، علماً بأن باكو ألكاسير أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبات تشابيكوينسي سادس فريق برازيلي يحضر إلى كامب نو للعب المباراة الودية بعد كلاً من سانتوس وإنترناسيونال وبوتافوغو وفاسكو دي غاما وفلامنغو.

وسيلعب برشلونة الأسبوع المقبل مباراتي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، وستكون الأولى في كامب نو يوم 13 أغسطس بينما يرحل إلى مدريد للعب مباراة الإياب بعد 3 أيام من ذلك التاريخ.