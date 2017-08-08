ثيو والكوت يشيد بـ"الدبابة البوسنية"

أشاد ثيو والكوت مهاجم أرسنال بزميله الجديد سياد كولاشيناتس ووصفه "بالدبابة" وأكد أنه تأقلم سريعا مع الفريق وسيحقق نجاحا كبيرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وانضم كولاشيناتس (24 عاما) لأرسنال في صفقة انتقال حر قادما من شالكه الألماني وشارك كبديل بعد إصابة بير مرتساكر وسجل هدفا ليساعد فريقه على إحراز لقب درع المجتمع على حساب تشيلسي يوم الأحد الماضي.



وأكد والكوت إعجابه الشديد بالقوة البدنية لزميله البوسني الجديد وكذلك عمله بجدية كبيرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.



وقال والكوت لوسائل إعلام بريطانية: سياد أشبه بدبابة قوية. إنه أشبه بوحدة كاملة من الصعب اجتيازها وأنا متأكد أن قوته البدنية ستساعدنا هذا الموسم، يمكن متابعة مدى القوة التي يمتلكها عندما يستحوذ على الكرة كما أنه صاحب سرعة كبيرة. من الممتع مشاهدته وهو يمثل إضافة كبيرة للفريق، إنه مثالي جدا للدوري الإنجليزي الممتاز.



وأشاد تييري هنري مهاجم أرسنال السابق بمواطنه المهاجم ألكسندر لاكازيت المنضم حديثا للفريق اللندني وتوقع له التألق.



وانضم لاكازيت في صفقة قياسية لأرسنال قادما من أولمبيك ليون وسيواجه منافسة لدخول التشكيلة الأساسية مع مواطنه أوليفييه جيرو وداني ويلبيك ووالكوت وأليكسيس سانشيز.



وقال هنري الهداف التاريخي لأرسنال إن لاكازيت يبدو مختلفا عن جيرو وهو ما يراه شيئا إيجابيا بسبب الحاجة إلى مهاجمين متنوعين.



واحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي وسيبدأ الدوري باستضافة ليستر سيتي يوم الجمعة المقبل في افتتاح المسابقة