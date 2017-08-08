سامباولي يناقش مستقبل الأرجنتين في منزل ميسي

استقبل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مدرب المنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي في منزله للحديث عن استعدادات الفريق للمواجهة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.



واستضاف ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، سامباولي ومساعده سيباستيان بيكاسيسي في منزله عقب التدريب الصباحي لبرشلونة.



ويتوجه المنتخب الأرجنتيني لملاقاة أوروغواي في مونتفيديو يوم 31 أغسطس الجاري ضمن تصفيات كأس العالم.



ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الخامس في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية ويحتاج إلى تحقيق نتيجة جيدة في مواجهته أمام أوروغواي قبل ملاقاة فنزويلا وبيرو والإكوادور.



وقضى ميسي ثلاثة ساعات مع مدربه حيث شاهدا تسجيلات فيديو لمنتخب أوروغواي وتحدثا عن طريقة اللعب الأفضل للمباراة المقبلة.



وستكون المباراة امام أوروغواي البداية الرسمية لسامباولي مع المنتخب الأرجنتيني بعد خلافته لإدغاردو باوزا، كما أنها ستمثل عودة ميسي لصفوف الفريق بعد رفع عقوبة الإيقاف عن من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ويمتلك المنتخب الأرجنتيني 22 نقطة يحتل بها المركز الخامس في التصفيات فيما تتصدر البرازيل التصفيات برصيد33 نقطة وتحل كولومبيا في المركز الثاني برصيد 24 نقطة يليها أوروغواي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة وهو نفس رصيد تشيلي صاحبة المركز الرابع.