غوارديولا: غندوغان بات قريباً من العودة

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه يتمنى استكمال لاعبه إيلكاي غندوغان مرحلة التعافي من إصابة طويلة واللعب أمام جيرونا في لقاء ودي الأسبوع المقبل.

وشارك غندوجان في 16 مباراة مع سيتي الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الربط الصليبي للركبة في ديسمبر الماضي.

وقال غوارديولا لموقع مانشستر سيتي على الانترنت: "أعتقد أنه بات قريبا من العودة".

وأضاف: "ربما يشارك لبعض الدقائق أمام جيرونا. لا أعرف ما سيحدث وسنسأل الطبيب لأنه غاب بكل تأكيد لفترة طويلة".

وتابع: "لا نريد المخاطرة بأي شكل. يجب أن يكون قويا بكل تأكيد وهو صاحب إمكانيات كبيرة ويفيد أسلوبنا في اللعب".

وسيبدأ سيتي مشواره في الدوري أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت المقبل، قبل أن يقيم معسكرا قصيرا في إسبانيا ويواجه فريق جيرونا وديا.