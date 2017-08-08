ليستر يضم الويلزي توماس إلى صفوفه

أعلن ليستر سيتي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع جورج توماس مهاجم كوفنتري سيتي يوم الثلاثاء.

وشارك توماس البالغ عمره 20 عاما مع منتخب ويلز على مستوى الشباب، وسجل تسعة أهداف في 36 مباراة مع كوفنتري في الموسم الماضي.

وتدرج توماس، المولود في ليستر، ضمن صفوف الناشئين في كوفنتري، وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول عندما كان عمره 16 عاما في يناير 2014.

واتفق كوفنتري مع ليستر على مقابل مادي غير معلن لانتقال توماس بعدما رفض اللاعب الشاب تجديد تعاقده.

وقال مارك روبنز مدرب كوفنتري لموقع النادي: "نحن محبطون بسبب قرار جورج. إنه شخص رائع وكل المنتمين لكوفنتري سيتي يتمنون له كل التوفيق".