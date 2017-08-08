نيمار "حزين".. ويشكو برشلونة إلى فيفا

ينوي النجم البرازيلي نيمار التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد ناديه السابق برشلونة بسبب مكافأة التجديد التي رفض النادي دفعها.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن مصادر إسبانية مقربة للاعب أن نيمار، الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة هى الأغلى في العالم، يشعر "بالحزن" بسبب عدم دفع هذه المكافأة.

ويرفض برشلونة دفع 23 مليون جنيه إسترليني مكافأة والد نيمار، عقب تجديد اللاعب لتعاقده مع الفريق خلال العام الماضي.



وانتقل نيمار لباريس سان جيرمانـ يوم الخميس بعد أن دفع النادي الفرنسي 222 مليون يورو (200 مليون جنيه إسترليني) قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب. ومن المعروف أن محاميي نيمار لم يقدموا حتى الآن أوراق العمل الخاصة باللاعب لفيفا، ولكن الخيار يظل تحت الدراسة.

ولن يعلق فيفا عن قضية محددة، ولكن متحدثا رسميا باسم الاتحاد الدولي للعبة قال لشبكة "سكاي سبورتس" : كقاعدة عامة، ودون الاجحاف بحق لاعب أو نادي يريد العدل أمام محكمة مدنية للنزاعات المتعلقة بالعمل، فإن هيئات اتخاذ القرار في فيفا سوف تكون مختصة ببحث النزاع ، ما لم يتفق الطرفان بشكل واضح على أن يتم البت في هذا النزاع من قبل هيئة تحكيم مستقلة.



وقال جوسيب فيفز المتحدث باسم نادي برشلونة إن النقاط المتفق عليها مع اللاعب جرى الإخلال بها وإن برشلونة استعاد المبلغ من كاتب العدل بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وأوضح فيفز: كانت هناك ثلاث نقاط. أولها ألا يتفاوض اللاعب مع ناد آخر قبل 31 يوليو. والثانية أنه كشف علنا عن قراره بالبقاء لحين انتهاء عقده. والثالثة تتعلق بعدم حصوله على المبلغ (مكافأة التجديد) حتى أول سبتمبر وكان ذلك لضمان عدم انتقاله إلى ناد آخر.