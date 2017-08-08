واتفورد يضم البرازيلي الصاعد ريتشارليسون

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي يوم الثلاثاء، تعاقده مع الصاعد ريتشارليسون مهاجم فلومينزي البرازيلي بعقد يمتد لخمسة أعوام.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن صفقة انتقال ريتشارليسون مهاجم المنتخب البرازيلي للشباب تحت 20 عاما، إلى واتفورد تكلفت 13 مليون جنيه استرليني.

واجتاز ريتشارليسون الكشف الطبي في واتفورد وينتظر تصريح العمل من أجل بدء مشواره مع الفريق.

وسجل ريتشارليسون خمسة أهداف خلال 14 مشاركة له مع فلومينزي في الموسم الماضي.

كما شارك ريتشارليسون في 10 مباريات مع المنتخب البرازيلي للشباب تحت 20 عاما وسجل ثلاثة أهداف.