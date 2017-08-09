أميركا تتهم مدافع برشلونة بالارتباط بعصابات مخدرات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء عقوبات بحق رافايل ماركيز قائد المنتخب المكسيكي لكرة القدم واللاعب السابق لنادي برشلونة لاتهامه بالارتباط بشبكة كبرى لتهريب المخدرات.

وأدرج اسم ماركيز ضمن لائحة من 21 شخصا و42 كيانا، مرتبطين بكارتل مخدرات بزعامة راؤول فلوريس هرنانديز، يتخذ من مدينة غوادالاخارا المكسيكية مقرا له.

وأشارت الوزارة الأميركية الى وجود "علاقة قديمة" بين ماركيز وفلوريس، وأن اللاعب الدولي تصرف كـ"واجهة" للأخير، وسجل باسمه أصولا تعود إلى شبكة المخدرات.

ويأتي إدراج اسم ماركيز بعد أشهر من قيادته منتخب بلاده وهو في الثامنة والثلاثين من عمره، إلى نصف نهائي كأس القارات التي أقيمت في روسيا بين 17 يونيو و2 يوليو الماضيين.

ودافع ماركيز الذي يلعب منذ 2016 مع نادي أطلس المكسيكي، عن ألوان منتخب بلاده في 143 مباراة، تخللها المشاركة في أربع كؤوس للعالم، وإحراز لقب كأس القارات 1999 على حساب البرازيل.