المدرب فينتورا يستمر مع منتخب إيطاليا حتى يورو 2020

مدد المدرب جيان بيرو فينتورا عقده مع المنتخب الإيطالي لكرة القدم حتى 2020، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة يوم الأربعاء.

وذكر الاتحاد الإيطالي في بيان أن رئيس الاتحاد أعلن تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني الذي سيشرف على الفريق حتى كأس أوروبا المقبلة المقررة عام 2020.

وكان العقد السابق لفنتورا، البالغ 69 عاما والذي استلم المهمة خلفا لأنتونيو كونتي بعد كأس أوروبا 2016، يمتد حتى 2018 أي موعد مونديال روسيا المقرر بين 14 يونيو و15 يوليو من العام المقبل.

وحقق فنتورا منذ وصوله إلى المنتخب الإيطالي 7 انتصارات في 10 مباريات، مقابل تعادلين ضد العملاقين الإسباني والألماني بطل العالم وهزيمة واحدة كانت في لقاء ودي ضد فرنسا (1-3) في سبتمبر 2016.

وتتصدر إيطاليا مجموعتها في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 بعد 6 جولات لكن بنفس عدد نقاط إسبانيا التي تتواجه معها في مباراة حاسمة مقررة في الثاني من سبتمبر المقبل في مدريد.