بيريز: لن نستغني عن بيل.. ومورينيو: رغبتنا انتهت

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن رغبة فريقه في ضم غاريث بيل "انتهت" بعدما شارك اللاعب الويلزي في التشكيلة الأساسية في فوز ريال مدريد 2-1 في كأس السوبر الأوروبية أمس الثلاثاء.



وأشار مورينيو قبل المواجهة بين بطل دوري الأبطال والدوري الأوروبي إلى أنه "سينافس أندية أخرى" لضم بيل لو لم يشارك في التشكيلة الأساسية للمدرب زين الدين زيدان.



وقال مورينيو لشبكة (بي.تي سبورت) التلفزيونية: "بالتأكيد النادي يريده والمدرب يريده وهو يريد النادي لذا فالأمر انتهى قبل حتى أن يبدأ وكما يعلم الجميع فهو مستمر".



وأكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عدم بيع اللاعب الذي جلبه في 2013 مقابل 85.5 مليون جنيه إسترليني (111 مليون دولار) في صفقة قياسية في ذلك الوقت.



وقال بيريز للصحفيين: "لا أفكر في بيعه فهو لاعب في ريال مدريد ومهم لنا وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم".



وشارك بيل في التشكيلة الأساسية بجوار كريم بنزيمة في غياب كريستيانو رونالدو وصنع الهدف الثاني لبطل أوروبا الذي سجله إيسكو.



وردت العارضة تسديدة من اللاعب الويلزي في الشوط الثاني.



وقال بيل الذي حصد لقبه الأوروبي السادس منذ انتقاله قادما من توتنهام هوتسبير: "لا أقرأ أي شيء رغم أن الجميع يتحدثون معي. أنا أستمتع بما أقدمه وألعب كما أريد وأفوز بالبطولات".



وتابع: "من الرائع أن أواصل الحصول على الألقاب. كانت مباراة صعبة لكني أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة جيدا. نريد أن نواصل الفوز وفي كل مباراة يكون لدينا الرغبة".



ورغم لجوء يونايتد للدفاع لفترات طويلة أمام ريال مدريد فإن مورينيو يرى الإيجابيات من طريقة تقليص فريقه تأخره بهدفين في نهاية مثيرة بعدما أحرز روميلو لوكاكو هدف الفريق الإنجليزي بعد مرور نحو ساعة من اللعب.



وتحسر المدرب البرتغالي على عدم استخدام تقنية حكم الفيديو حيث انتقد احتساب هدف كاسيميرو في الدقيقة 24 الذي وضع ريال مدريد في المقدمة رغم أن الإعادة أظهرت أن اللاعب البرازيلي كان على نفس الخط مع المدافع كريس سمولينج.



أضاف مورينيو الذي فشل في الفوز بكأس السوبر الأوروبية في ثلاث محاولات "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد. خسرنا بفارق هدف واحد وهو ما يظهر أن المباراة كانت متكافئة وأحد الهدفين كان من تسلل واضح. باستخدام حكم الفيديو كان الهدف سيحتسب تسللا وتكون النتيجة 1-1 ونذهب إلى الوقت الإضافي".

وواصل: "كنا نواجه فريقا مليئا باللاعبين الرائعين لكننا كنا نحاول العودة حتى النهاية. كنا ندا قويا للمنافس لكني أملك الأسباب التي تجعلني متفائلا وفخورا".