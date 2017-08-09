رئيس بايرن: بناء ملعب جديد أفضل من شراء عقد نيمار

قال كارل هاينز رومنيغيه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لم يكن أبدا لينفق 222 مليون يورو كما فعل باريس سان جيرمان لضم البرازيلي نيمار مشيرا إلى أنه يفضل بناء استاد بهذا المبلغ.



وأكد رومنيغيه، وهو رئيس رابطة الأندية الأوروبية أيضا، أن "العقلانية" مطلوبة بعدما خرجت أسعار انتقالات اللاعبين عن السيطرة.



وأضاف لمجلة سبورت بيلد يوم الأربعاء: خلال التعاقد مع نيمار سألت نفسي ما هو الأكثر أهمية؟ نيمار أم استاد أليانز أرينا؟ بالتأكيد سأفضل الاستاد لأنه أكثر أهمية ونحن في بايرن لدينا فلسفة مختلفة وبشكل عام قد تتكلف صفقة نيمار أكثر من الاستاد.



وحصل بايرن على قرض بقيمة 346 مليون يورو في 2005 لتشييد استاد جديد بضواحي المدينة وسدد القيمة في 2014، قبل 16 عاما من المهلة المحددة.



وكانت أكبر صفقة شراء لبايرن في يونيو الماضي عندما تعاقد مع لاعب منتخب فرنسا كورنتين توليسو مقابل 41.5 مليون يورو.



وقال رومنيغيه: لا نريد أن نفعل ذلك ولا يمكننا أن ننفق مثله (باريس سان جيرمان) وهذا جيد. هذا أيضا ما يعتقد العامة وجماهيرنا أنه القرار الصحيح.



ودفع النادي الفرنسي هذه القيمة الضخمة ليضم نيمار (25 عاما) من برشلونة في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.