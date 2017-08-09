سانشيز يغيب عن أرسنال في أول جولتين بالدوري

قال أرسين فينغر، مدرب أرسنال، إن لاعبه أليكسيس سانشيز سيغيب عن أول جولتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تعرضه لإصابة في البطن خلال المران.

وأكد فينغر أن المهاجم التشيلي سيغيب عن لقاء ليستر سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي يوم الجمعة المقبل، وكذلك عن المباراة التالية في ضيافة ستوك سيتي يوم 19 أغسطس الجاري.

وقال فينغر في مؤتمر صحافي: "يعاني من إصابة خفيفة في البطن تعرض لها خلال مران يوم الأحد وخضع لفحوص منذ يومين. سيغيب لحوالي أسبوعين ولن يلعب أمام ستوك".

وذكرت تقارير أن سانشيز، هداف أرسنال في الدوري بالموسم الماضي برصيد 24 هدفا، قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان لكن فينغر يصر على بقاء اللاعب مع النادي اللندني.

وردا على سؤال بشأن وجود عرض من سان جيرمان لضم اللاعب البالغ عمره 28 عاما قال فينغر: "لا يمكن قول ذلك. لن نقبل أي عروض في كافة الأحوال. ما قرأته في الصحف أن (سان جيرمان) يتطلع لضم (كيليان) مبابي. لا يوجد أي اتصال مع باريس سان جيرمان".

ولم يشارك سانشيز، الذي ينتهي تعاقده العام المقبل، في فوز أرسنال بلقب درع المجتمع على حساب تشيلسي بطل الدوري يوم الأحد الماضي.

ونفى فينغر أيضا تكهنات بشأن قرب انتقال أليكس أوكسليد-تشامبرلين إلى الغريم تشيلسي حامل اللقب.

ولا يشارك هذا اللاعب البالغ عمره 23 عاما في التشكيلة الأساسية باستمرار لكن فينغر يعتقد أنه سيصبح لاعبا كبيرا.

وقال فينغر: "أعتقد أنه عانى من بعض اللحظات السيئة خلال مشواره لأنه تعرض لبعض الإصابات.. أعتقد أنه لاعب موهوب جدا".

وأكد مدرب أرسنال أيضا بقاء الحارس البديل ديفيد أوسبينا.