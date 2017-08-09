ساوثهامبتون يتعاقد مع الغابوني ليمينا

أعلن نادي ساوثهامبون الإنجليزي تعاقده رسميا مع الغابوني ماريو ليمينا،لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي لمدة خمسة مواسم.

وبدأ ليمينا مسيرته مع فريق لوريان الفرنسي ، قبل أن ينضم لمرسيليا في 2013 ثم انتقل بعد ذاك إلى يوفنتوس في 2015 على سبيل الإعارة قبل أن يتعاقد معه النادي الإيطالي بشكل دائم في الصيف الماضي.

وخلال الفترة التي قضاها مع يوفنتوس، فاز ليمينا بالدوري والكأس الإيطالي مرتين، وشارك في المباراة النهائية لدروي أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

وعلق ليمينا على انتقاله قائلا : سعيد للغاية بالتوقيع لساوثهامبتون. أعتقد انه المشروع الذي جذبني للغاية ودعمته عائلتي. سعيد للغاية لتواجدي هنا.