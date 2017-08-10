البرازيل تستعيد صدارة تصنيف فيفا

حافظ المنتخب المصري على صدارة تصنيف المنتخبات العربية والإفريقية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس، رغم تراجعه مركزا عن الشهر الماضي، فيما حافظ المنتخب التونسي على مركزه.

واحتل المنتخب المصري المركز الخامس والعشرين في جدول التصنيف العالمي بعد أن حصل على 866 نقاط ليتفوق عربيا وإفريقيا، فيما جاء المنتخب التونسي في المركز الرابع والثلاثين عالميا والثاني عربيا والرابع إفريقيا بعد أن حصل على 764 نقطة.

واستعاد المنتخب البرازيلي صدارة الترتيب حيث حصل على 1604 نقاط، فيما تراجع المنتخب الألماني للمركز الثاني بعد أن حصل على 1549 نقطة، فيما حافظ المنتخب الأرجنتيني على المركز الثالث بعد حصوله على 1399 نقطة.

وانضم لثلاثي العملاقة في المراكز الخمسة الأولى منتخبان لم يعتادا الظهور في هذه المنطقة المتقدمة في التصنيف، وهما منتخب سويسرا، الذي حصل على المركز الرابع برصيد 1329 نقطة، ومنتخب بولندا، الذي احتل المركز الخامس برصيد 1319 نقطة.

وأفسح منتخب البرتغال المجال للمنتخبين بعد أن تراجع مركزين ليصبح في المركز السادس برصيد 1267.

واحتل المنتخب التشيلي المركز السابع برصيد 1250 نقطة، وجاء خلفه المنتخب الكولومبي برصيد 1208 نقاط، فيما احتل المركز التاسع المنتخب البلجيكي، الذي تقدم مركزا، برصيد 1194 وجاء منتخب فرنسا، الذي تراجع مركزا، في المركز العاشر برصيد 1157 نقطة.

وعلى مستوى المنتخبات العربية يأتي منتخب تونس في المركز الثاني خلف مصر، إذ يحتل المركز 34 في التصنيف العالمي، يليه منتخب الجزائر الذي يحتل المركز 48 عالميا، ثم المنتخب السعودي الذي يحتل المركز 59 عالميا.

وعلى مستوى المنتخبات الإفريقية، جاء منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني برصيد 822 نقطة خلف مصر، ثم السنغال في المركز الثالث برصيد 794 نقطة، ثم تونس في المركز الرابع برصيد 776 نقطة، ثم منتخب الكاميرون في المركز الخامس برصيد 737 نقطة، ثم منتخب نيجيريا في المركز السادس برصيد 716، فيما احتل بوركينا فاسو المركز السابع برصيد 678 نقطة.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا برصيد 893 نقطة، يليه منتخب اليابان برصيد 696 نقطة، ثم أستراليا برصيد 691 نقطة، ثم كوريا الجنوبية برصيد 674 نقطة، ثم السعودية في المركز الخامس برصيد 601 نقطة.

وتصدر منتخب المكسيك تصنيف أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) برصيد 1046 نقطة، يليه منتخب كوستاريكا برصيد 918 نقطة، ثم أميركا برصيد 865 نقطة، ثم هايتي برصيد 625 نقطة، ثم بنما برصيد 592 نقطة.