ليفربول يواصل رفضه عروض برشلونة لضم كوتينيو

رفض نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، عرضاً ثانياً من برشلونة الإسباني بلغت قيمته 100 مليون يورو، لضم لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إنكليزية.

ويسعى برشلونة الى ضم كوتينيو (25 عاما) لتعويض انتقال نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي الأسبوع الماضي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ان ليفربول أبلغ برشلونة مجددا ان كوتينيو ليس للبيع.

وأشارت صحيفة "إيكو" الصادرة في مدينة ليفربول، ان النادي أبلغ برشلونة انه "سيضيع وقته اذا عاد بعرض ثالث لكوتينيو"، وأن الأخير "لن يكون بديل نيمار في كامب نو (ملعب النادي الكاتالوني)".

وكان كوتينيو انتقل من انتر الايطالي الى ليفربول عام 2013 مقابل 8,5 ملايين جنيه استرليني، وسجل له 42 هدفا في 182 مباراة.

ويرى مسؤولو برشلونة ان كوتينيو قادر على تعويض غياب نيمار في خط هجوم الفريق الذي يضم أيضا الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز، وايضا مساندة أندريس أنييستا (33 عاما) في خط الوسط.

وكان الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول نصح برشلونة الاسبوع الماضي بـ "توفير طاقته"، مؤكدا ان اللاعب ليس للبيع. الا ان كوتينيو لم يشارك مع ليفربول في مباراته الودية مع اتلتيك بلباو الاسباني في العاصمة الإيرلندية دبلن في عطلة نهاية الاسبوع.

ومن المرجح ان يغيب كوتينيو ايضا عن مباراة فريقه مع واتفورد السبت في المرحلة الاولى من الدوري الانكليزي الممتاز بسبب اصابة في الظهر.

وفي حال فشله في ضم كوتينيو، ترجح التقارير الصحافية أن يسعى برشلونة الى اقتناص النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الالماني. وكان ديمبيلي (20 عاما) تورط في مشادة مع حارس مرمى دورتموند رومان بوركي اثناء التدريب الاسبوع الماضي، وأعرب سابقا عن رغبته في اللعب مع برشلونة يوما ما.