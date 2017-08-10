حسام البدري: سعيد بالأداء.. وهدفنا لقب "الكأس"

أبدى حسام البدري، المدير الفني للأهلي المصري، سعادته البالغة بأداء لاعبيه أمام سموحة والتأهل لنهائي كأس مصر في خطوة نحو التتويج باللقب وتحقيق الثنائية المحلية.

وأطاح الأهلي بسموحة من الدور قبل النهائي لكأس مصر بعد فوزه 4 - صفر، ليضرب موعدا مع المصري البورسعيدي في نهائي البطولة المقرر الثلاثاء المقبل.

وأكد البدري، في تصريحاته عقب المباراة، ثقته في قدرة لاعبيه على حصد الكأس رغم صعوبة المواجهة، التي ستجمعهم بفريق قوي مثل المصري الذي قدم نتائج جيدة للغاية هذا الموسم.

وشدد مدرب الأهلي على أن كل البطولات التي يشارك فيها فريقه مطالب بالفوز بها، وسيعمل على تجهيز اللاعبين بشكل قوي للمباراة المقبلة أمام المصري، والتي ستكون أمام منافس عنيد وقوي للغاية.

وقال مدرب الأهلي: "سعيد بمستوى وأداء الفريق اليوم. هذه هي الروح المنشودة من جميع اللاعبين لتحقيق أهدافنا في حصد الكأس".

وأشاد البدري بقدرة لاعبيه على فرض سيطرتهم على مجريات المباراة، وإفساد محاولات سموحة للهجوم، مشيراً إلى أن روح اللاعبين وإرادتهم من أهم العوامل التي ستساعد الفريق على حصد الكأس.

واختتم البدري تصريحاته قائلا: "هدفنا الفوز وحصد اللقب، المصري فريق كبير، وسعيد بالروح الرياضية التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز. أتمنى تحقيق اللقب وإهداء البطولة لجمهور الأهلي".