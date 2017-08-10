هل برشلونة وراء غياب ديمبيلي عن تدريبات دورتموند؟

أكد بيتر بوش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تشير التقارير الإعلامية إلى أن فريق برشلونة يريد التعاقد معه، غاب عن مران الفريق يوم الخميس.

وقال بوش في مؤتمر صحافي: "لم يحضر ديمبلي التدريب اليوم. لا نعلم أين هو، حاولنا الوصول إليه ونأمل ألا يكون شيئا ضارا قد لحق به".

وانتقل ديمبلي 20 عاما، لدورتموند قادما من فريق نيس الفرنسي العام الماضي، وقدم أداء جيدا في أول مواسمه في بوندسليغا، ليجذب إليه انتباه العديد من الأندية.

وارتبط خلال الأيام الماضية اسم اللاعب بالرحيل لبرشلونة، الذي يملك أموالا كثيرة عقب انتقال مهاجم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 22 مليون يورو (263 مليون دولار) في أغلى صفقة في التاريخ.

ويلتقي دورتموند، بعد غد السبت، مع رايلازين ارلين في أول مبارياته خلال حملة الدفاع عن لقب كأس ألمانيا.

وقال بوش: "يجب أن نحاول الوصول لأبعد شيء ممكن هذا العام. منافسنا في الكأس يستحق الاحترام. واضح ما يتعين علينا فعله، من البداية".