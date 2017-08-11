إيمري يرفض الحديث عن انتقال مبابي إلى فريقه

رفض المدرب الإسباني لباريس سان جيرمان الفرنسي أوناي ايمري الحديث عن احتمال انتقال الشاب كيليان مبابي إلى نادي العاصمة من خصمه المحلي موناكو، بطل الدوري، لأنه يفضل التركيز عن لاعبيه وليس عن شخص "ما زال لاعبا في موناكو".

وكانت الصحف الأوروبية تداولت كثيرا في الاونة الأخيرة خبر انتقال مبابي من موناكو إلى فريق العاصمة الفرنسية، إلا أن الناديين كذبا هذا الأمر.

وأجاب ايمري الجمعة في مؤتمر صحافي على سؤال بخصوص احتمال انتقال مبابي قائلا: "لا أدري ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، لكن في الوقت الحالي هو لاعب في موناكو".

وأعرب ايمري عن رغبته في "التحدث عن اللاعبين الذين يلعبون في باريس سان جيرمان وهم مهمون جدا للنادي"، في حين أن مبابي "هو لاعب موناكو".

واللاعب البالغ من العمر 18 سنة والذي تألق كثيرا في النصف الثاني من الموسم الماضي حيث ساهم بتتويج فريق الامارة الفرنسية بالدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ عام 2000، مطلوب من أندية أوروبية عديدة في طليعتها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي وسان جيرمان الذي ضم مؤخرا النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وعن مبابي، كان المدرب الباسكي قد صرح في أوائل يونيو: "اذا كان يريد أن يصبح رمزا في كرة القدم، فمن الجيد أن يحصل هنا" في باريس، بالقرب من بوندي حيث نشأ.

وأضاف: "نحن نتحدث عن المشاعر وعن الشغف، فهل هناك أجمل من تمثيل مدينتك وأن تكون مهما؟".