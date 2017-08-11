ساوثامبتون يفتقد جهود فان ديك أمام سوانزي

قال ماوريسيو بليجرينو مدرب ساوثامبتون إن المدافع فيرجيل فان ديك سيغيب عن المباراة الأولى لفريقه في الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في مواجهة الضيف سوانزي سيتي غدا السبت بسبب المرض.



وكان فان ديك (26 عاما) طلب رسميا الانتقال من ساوثامبتون يوم الاثنين الماضي بسبب رفض النادي النظر في العروض المقدمة للحصول على خدماته.



وردا على سؤال حول مشاركة الهولندي الدولي فان ديك في التشكيلة في المباراة المقبلة قال المدرب بليجرينو "لا. لا. لن يشارك. لأنه عانى خلال الأسبوع الحالي من عدوى فيروسية. ولم يتمكن من المشاركة في تدريبات الفريق خلال اليومين الأخيرين".



وأضاف المدرب "نتوقع أن يعود للتدريب لأننا بحاجة إليه".



وأردف المدرب "نأمل أن يغير رأيه. النادي كان واضحا منذ البداية مع اللاعب. لا يمكننا التحكم في كل موقف. فيرجيل جزء من النادي. وهو مرتبط بعقد مع النادي. لكننا الآن ننتظر".



وتحدثت تقارير عن إمكانية انتقال فان ديك إلى ليفربول الذي اضطر للاعتذار علنا بعد اتهامه بالتفاوض مع اللاعب بشكل غير قانوني في وقت سابق من فترة الانتقالات الحالية.