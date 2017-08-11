ليفربول: كوتينيو باقٍ..واللاعب: أرغب بتمثيل برشلونة

جدد نادي ليفربول، رابع الدوري الانجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، تأكيده على بقاء نجم خط وسطه الدولي فيليبي كوتينيو في صفوفه، مؤكدا أنه لن يباع بأي ثمن في وقت ذكرت تقارير صحافية رفضه عرضا بنحو 100 مليون يورو من برشلونة الإسباني.

ونشرت مجموعة "فينواي سبورتس غروب" الأميركية التي تملك ليفربول، بيانا أكدت فيه دعمها الكامل لمدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب الذي أعرب عن رغبته في الإبقاء على نجمه البالغ 25 ربيعا.

وأكدت المجموعة: "نود أن نكون واضحين في ما يتعلق بموقفنا تجاه احتمال انتقال فيليبي كوتينيو. القرار النهائي للنادي هو ـنه لن يأخذ بعين الاعتبار أي عرض لفيليبي وسيبقى دائما لاعبا لفريق ليفربول لكرة القدم عندما ستنتهي فترة الانتقالات الصيفية" في 31 اغسطس الحالي".

وكان كلوب أعلن الخميس أن لاعبه ليس للبيع، بغض النظر عن المبلغ الذي قد يكون برشلونة مستعدا لدفعه.

وقال في تصريح لقناة "سكاي" في ألمانيا: "نريد أن يكون لدينا أفضل فريق ممكن، وهذا يعني الحفاظ على اللاعبين الذين يلعبون في صفوفنا. ليفربول ليس فريقا بحاجة إلى بيع أحد، وذلك ليس قابلا للنقاش، لذلك ما يدفعونه في النهاية لا يهم".

وشدد على أنه "من الناحية المالية، لا مبلغ محددا يدفعنا إلى التخلي عن خدماته، أو مبلغ لنتركه يرحل".

من جانبها، وتعقيباً على البيان، أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن كوتينيو تقدم بطلب رسمي إلى إدارة ليفربول، من أجل السماح له بالرحيل إلى برشلونة، وجاء هذا الطلب بعد بيان ليفربول بأن كوتينيو مستمر، وأنهم لن يبيعوه بأي ثمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.



وكان ليفربول رفض عرضين من برشلونة وصل أعلاهما إلى قرابة تسعين مليون يورو..



وانتقل كوتينيو من إنتر الايطالي إلى ليفربول عام 2013 مقابل 8,5 مليون جنيه استرليني (9,4 مليون يورو)، وسجل له 42 هدفا في 182 مباراة، وكان وقع في يناير الماضي عقدا جديدا لمدة 5 أعوام.