مواجهة غانغون أول اختبارات نيمار مع "باريس"

سيكون بوسع المهاجم البرازيلي الدولي نيمار الظهور لأول مرة مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد أن أكد الاتحاد الفرنسي للعبة تلقيه شهادة انتقاله من نظيره الإسباني يوم الجمعة.

وقال الاتحاد الفرنسي في حسابه على تويتر: "يؤكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه تلقى شهادة انتقال نيمار من الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

ولم يتمكن نيمار لاعب برشلونة السابق وصاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم من اللعب مع فريقه الجديد في مواجهة أميان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي في الأسبوع الماضي، بسبب عدم إتمام إجراءات تسجيله في فرنسا.

وفي الجولة الثانية، سيحل سان جيرمان الذي فاز على أميان 2-صفر ضيفا على غانغون يوم الأحد المقبل.