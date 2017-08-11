مورينيو: إبراهيموفيتش قد يعود إلى صفوف يونايتد

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد يوم الجمعة، إن ناديه المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أنجز "75 في المئة" من احتياجاته في سوق الانتقالات لكنه يتطلع لضم جناح جديد.



وتعاقد يونايتد، الذي يواجه وست هام بعد غد الأحد في الجولة الافتتاحية للدوري، مع المهاجم روميلو لوكاكو ولاعب الوسط نيمانيا ماتيتش والمدافع فيكتور ليندلوف.



وارتبط اسم يونايتد بالتعاقد مع إيفان بريشيتش جناح انترناسيونالي ولكن تبدو فرص انضمامه لأولد ترافورد قليلة.



وقال مورينيو في مؤتمر صحافي: "تعاقدنا مع قلب دفاع بإمكانه اللعب في أكثر من مركز وهذا مهم جدا. فيكتور يمكنه اللعب كظهير أيمن أو في وسط الملعب".



وأضاف: "لدينا لاعب وسط ومهاجم لذا قد نحتاج للاعب آخر على جانب الملعب".



وأقر المدرب البرتغالي في وقت سابق هذا الأسبوع بأن غاريث بيل مهاجم ريال مدريد أصبح خارج الحسابات بعدما شارك أساسيا في فوز فريقه الاسباني 2-1 على يونايتد ليتوج بكأس السوبر الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي.



وأكد وجود مفاوضات بين مانشستر والمهاجم زلاتان إبراهيموفيتش للتعاقد معه مجددا بعد تعافيه من إصابة بالركبة.



وسجل إبراهيموفيتش (35 عاما) مع يونايتد 28 هدفا في الموسم الماضي وقال مورينيو إن اللاعب السويدي قد يعود للفريق في النصف الثاني من الموسم.



وتابع: "إنه مصاب ويحتاج لوقت للتعافي وليس مستعدا للعب غدا لكننا لا نتعجل الأمور".

وواصل: "يريد أن يصل إلى مستوى أعلى ونحن في مناقشات معه من أجل الاستمرار معنا في النصف الثاني من الموسم".



ويعود المدافعان ايريك بيلي وفيل جونز إلى تشكيلة يونايتد عندما يستضيف وست هام بعد انتهاء الايقاف الذي تسبب في غيابهما عن السوبر الأوروبي، وفي المقابل يغيب المدافعان لوك شو وماركوس روخو والجناح آشلي يانج بسبب الإصابات.