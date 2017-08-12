أرسنال يقلب تأخره إلى فوز على ليستر

استفاد أرسنال من تغييرات مديره الفني الفرنسي آرسين فينغر، وقلب الطاولة على ضيفه ليستر سيتي في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحول تأخره إلى فوز ثمين 4 - 3 يوم الجمعة، في افتتاح مباريات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكافأ البديلان آرون رامسي وأوليفر جيرو مدربهما فينغر على الثقة بهما وقادا الفريق لفوز مثير على ليستر سيتي الذي كان ندا قويا للمدفعجية على مدار شوطي المباراة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ليستر سيتي 2 - 1 رغم التقدم المبكر للغاية لفريق أرسنال.

وفي الشوط الثاني، واصل ليستر المفاجأة وتقدم 3 - 2 قبل أن يقلب المدفعجية الطاولة على ضيوفهم بهدفين في الدقائق الأخيرة ليحصد أرسنال أول ثلاث نقاط له في الموسم الحالي.

وافتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت التسجيل في المباراة بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الثانية ليكون الهدف الرسمي الأول له مع المدفعجية، ولكن ليستر سيتي رد بقوة وأحرز هدفين في الشوط الأول عن طريق الياباني شينجي أوكازاكي وجيمي فاردي في الدقيقتين الخامسة و29.

وفي الشوط الثاني، سجل داني ويلبك هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 47 ورد فاردي بالهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56 قبل أن يحرز البديلان رامسي وجيرو هدفين قاتلين لأرسنال في الدقيقتين 83 و85 .