أتليتكو يواجه "الحرمان" بالروح والعمل الجماعي

سيعتمد نادي أتليتيكو مدريد الممنوع من إبرام صفقات جديدة، على روح فريقه وقوته الجماعية في الموسم الجديد في الوقت الذي يسعى فيه للمنافسة مع منافسيه الكبيرين ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ووصيفه برشلونة.



وأكد أتليتيكو موقعه كثالث أكبر قوة في كرة القدم الإسبانية منذ أن تولى لاعبه السابق الأرجنتيني دييجو سيميوني تدريبه في 2011 وبث فيه الحماس ومنحه دفعة هائلة.



ولكن فرصته في تكرار أدائه وفوزه باللقب في 2014 تبدو ضئيلة في ظل عدم إضافة أي لاعبين جدد للتشكيلة التي أنهت الموسم الماضي متخلفة بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد بطل أوروبا.



لكم الفريق رغم ذلك يشعر بالكثير من التفاؤل فيما يتعلق بالموسم الجديد الذي سيبدأ معه حقبة جديدة في ملعبه الجديد وهو استاد "واندا متيروبوليتانو"، الذي يتسع لنحو 68 ألف مشجع بعد أن ودع استاده الشهير فيسنتي "كالديرون" في الموسم المنقضي.



وسيفتتح أتليتيكو استاده الجديد في الأسبوع الرابع من الموسم عندما يواجه ملقا بعد ثلاث مباريات غير سهلة، أمام جيرونا الوافد الجديد، لاس بالماس وفالنسيا، وهي مباريات ستشكل اختبارا فعليا لمدى قدرة تشكيلة الفريق على المنافسة.



واشترى النادي، اللاعب الإسباني الدولي فيتولو من إشبيلية ولكن لا يمكنه تسجيله قبل يناير المقبل، بسبب قرار منع النادي العاصمي من التعاقد مع لاعبين جدد طوال فترتي انتقال، لمخالفته لوائح التعاقد مع اللاعبين الأجانب الناشئين.



ويأمل أتليتيكو أيضا في التعاقد، مرة أخرى، مع مهاجم تشيلسي دييغو كوستا، رغم أنه ركز كل جهوده في الحفاظ على أفضل لاعبيه الحاليين.



وبعروض كبيرة مدد النادي تعاقده مع لاعبي الوسط ساؤول نيغيز وكوكي، ومع لاعب الوسط الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي قال: "إنه رفض الانتقال تضامنا مع النادي"، بعد تأكيد عقوبته ومنعه من إبرام صفقات انتقال.



وقال سيميوني عن ذلك: "في ظل كل ما حدث فإن الأمر الأهم الذي قام به النادي هو منع أفضل لاعبينا من المغادرة".



وأضاف: "من وجهة نظري كمدرب وعندما علمنا بأننا لن نتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد بدأنا نركز على اللاعبين الموجودين في تشكيلتنا. عندما تتسلح بالأمل والثقة يكون لديك دوما سبب للحفاظ على دوافعك". والثقة بالنفس كانت دوما مفتاح قدرة أتليتيكو مدريد على المنافسة بكل قوة مع ريال مدريد وبرشلونة في المواسم الخمسة الأخيرة.