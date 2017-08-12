باولينيو في طريقه إلى برشلونة الإسباني

ذكرت وسائل إعلام صينية أن باولينيو لاعب توتنهام هوتسبير الإنكليزي السابق، سيسافر لإسبانيا من أجل إنهاء إجراءات انتقاله إلى برشلونة الذي قرر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لاعب منتخب البرازيل، وغوانزو ايفرجراند متصدر الدوري الصيني لكرة القدم.

وسيدفع برشلونة، الذي يحتاج إلى تدعيم صفوفه، 40 مليون يورو لضم اللاعب البالغ 29 ربيعا والذي قضى موسمين في الدوري الصيني.

وارتبط باولينيو بالانتقال إلى النادي الكتالوني لكن شو جياين، رئيس ايفرجراند، نفى بيع لاعب كورنثيانز السابق قبل نهاية الموسم بعدما رفض عرضين سابقين.

وقال شو إن تكاليف تعويض باولينيو، الذي جدد عقده العام الحالي، ستجعل من المستحيل أن يوافق ايفرجراند على ترك لاعب الوسط الذي يلعب دورا مهما في تصدر الفريق للدوري وتأهله إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا.



وانضم باولينيو إلى ايفرجراند بعد فترة متواضعة مع توتنهام، ولكنه بات لاعبا مهما في النادي الصيني ومنتخب بلاده.

وأحرز باولينيو ثلاثة أهداف في فوز البرازيل 4-1 على أوروجواي بتصفيات كأس العالم في مارس، فيما سجل سبعة أهداف في الدوري الصيني وخمسة في دوري أبطال آسيا.