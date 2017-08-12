برشلونة والريال يعودان إلى "السوبر" بعد غياب 5 أعوام

يعود قطبا إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة إلى التنافس على كأس السوبر الإسباني بعد غياب 5 أعوام، عندما يلتقيان يوم الأحد على ملعب "كامب نو" ضمن ذهاب كأس السوبر، وسيكون لقاء الإياب يوم الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتأهل الفريقان بعدما حصل ريال مدريد على بطولته الدورية الأولى منذ 2012، بينما تغلب برشلونة على ألافيس في نهائي كأس الملك 3-1.

وعرفت لقاءات الفريقين العديد من اللحظات المثيرة الجدل، بالتحديد في بطولة السوبر الإسباني، مثل ما حدث في نهائي كأس السوبر الإسباني موسم 2011-2012، عندما تدخل البرازيلي مارسيلو، مدافع ريال مدريد، على سيسك فابريغاس، لاعب وسط برشلونة، تدخلا عنيفا أدى إلى طرد البرازيلي من أرض الملعب، وهي اللقطة التي سببت سلسلة من الأحداث السيئة بعدها، عند قيام جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد آنذاك، إلى التراشق ببعض الكلمات مع تيتو فيلانوفا، مساعد مدرب برشلونة الإسباني، ثم وضع إصبعه في عين الأخير، الأمر الذي عرضهما للإيقاف. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد تشاجر مهاجم برشلونة، دافيد فيا مع لاعب وسط ريال مدريد، مسعود أوزيل على دكة البدلاء، ما دفع حكم اللقاء إلى إشهار البطاقة الحمراء لهما. وصرح مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، عقب اللقاء، أن: "ما حدث عار وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا"، كما قال بيب غوارديولا، مدرب برشلونة، بأن: "الصور واللقطات هي التي تتحدث، وأنه يجب أن نكون حذرين لأننا في يوم من الأيام سنسبب ضررا حقيقيا خارج الملعب وليس داخله وسنكون جميعا مسؤولين عن هذا".

ولعب الفريقان لآخر مرة، في نهائي السوبر الإسباني، في موسم 2012-2013، عندما خسر برشلونة مجموع الذهاب والإياب. وشهد اللقاء آخر طرد مباشر للنادي الكتلوني في نهائيات السوبر الإسباني، عندما حاول المدافع البرازيلي، أدريانو، إيقاف مهاجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، من الانفراد بالحارس، فيما كان آخر طرد بتراكم البطاقات الصفراء للفريق الكتالوني في جميع مباريات الكلاسيكو، من نصيب فيكتور فالديز، حارس برشلونة، في إياب الدوري الإسباني من الموسم نفسه، عندما ذهب إلى الحكم عقب صافرة النهاية، ووجه له بعض الكلمات، الأمر الذي جعل الحكم يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه الحارس الإسباني.

وتقابل الفريقان 6 مرات في نهائي كأس السوبر الإسباني، وكانت الغلبة للنادي العاصمي في معظم اللقاءات، بنتيجة 5 بطولات مقابل بطولة واحدة لبرشلونة موسم 2011-2012. بينما كانت أكبر نتيجة في نهائي كأس السوبر الإسباني بين الفريقين هي، 4 أهداف "للميرينغي" مقابل هدف، في موسمي 1990-1991و1997-1998 ويبقى برشلونة الأكثر حصولا على لقب كأس السوبر الإسباني ب12 بطولة فيما يحل ريال مدريد ثانيا ب9 بطولات.