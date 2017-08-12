بيرنلي يصعق البطل تشيلسي ويهزمه في افتتاحية الدوري

استهل تشيلسي حملة الدفاع عن لقبه بالخسارة من بيرنلي 2 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .



كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز هيديرسفيلد تاون على كريستال بالاس 3 - صفر وإيفرتون على ستوك سيتي 1 - صفر وويست بروميتش على بورنموث 1 -صفر وتعادل ساوثهامبتون مع سوانزي سلبيا.



وأنهى تشيلسي المباراة بتسعة لاعبين حيث تلقى غاري كاهيل البطاقة الحمراء في الدقيقة 14 ثم تلقى سيسك فابريغاس البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في الدقيقة 81.



وأنهى تشيلسي الشوط الأول متأخرا حيث سجل بيرنلي ثلاثة أهداف عن طريق سام فوكس (هدفين) في الدقيقتين 24 و43 وستيفن وارد في الدقيقة 39.



وفي الشوط الثاني، سجل تشيلسي هدفين عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 69 وديفيد لويز في الدقيقة 88.