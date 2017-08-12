ريال مدريد وزيدان.. العلاقة تستمر 3 مواسم إضافية

كشف الفرنسي زين الدين زيدان أنه سيمدد عقده كمدرب لنادي ريال مدريد الإسباني الذي قاده منذ عام 2016 إلى سلسلة ألقاب بينها الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وقال زيدان: أنا سعيد لأنها علامة ثقة، بأننا قمنا بعمل جيد. وذلك في مؤتمر صحافي عشية ذهاب الكأس السوبر الإسبانية مع برشلونة.

وأضاف المدرب الذي دافع سابقا عن ألوان النادي كلاعب: أنا سعيد جدا، كلنا سعيدون جدا. بعد ذلك، يبقى أن الهدف هو دائما نفسه، طالما أنا في موقعي. أنا أعرف أين أنا، الهدف غدا (الأحد) على سبيل المثال هو القيام بأقصى ما يمكن للفوز في المباراة، وهذا هو ما يحركنا. نعرف موقعنا، وما نعيشه رائع.

وكانت صحيفة "آس" المدريدية أفادت في عددها الصادر يوم السبت ان المدرب البالغ من العمر 45 عاما، اتفق مع إدارة النادي على تمديد عقده لثلاثة مواسم، أي حتى سنة 2020، مترافقا مع مضاعفة راتبه السنوي "ليصل الى نحو ثمانية ملايين يورو".

وتولى زيدان الاشراف على الجهاز التدريبي للنادي الملكي في يناير خلفا للإسباني رافايل بينيتيز، وحقق مسيرة زاخرة بالألقاب خلال فترة قصيرة، بدأت في عام 2016 مع دوري أبطال أوروبا، وشملت الكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.



وفي موسم 2016-2017، قاد ريال الى لقبه الأول في الدوري المحلي منذ 2012، والاحتفاظ بلقب دوري الأبطال، ليصبح أول فريق يحقق ذلك منذ ميلان الايطالي عام 1990. كما أحرز هذا الأسبوع الكأس السوبر الأوروبية للمرة الثانية تواليا، بفوزه الثلاثاء على بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، مانشستر يونايتد الإنجليزية، بنتيجة 2-1.