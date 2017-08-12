فاريلا يترك مانشستر يونايتد ويعود إلى بينارول

قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عبر حسابه على موقع تويتر يوم السبت إن مدافعه جييرمو فاريلا عاد إلى ناديه السابق بينارول في أوروغواي.



وكان فاريلا انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من بينارول في 2013 عندما تعاقد معه مدرب النادي وقتها ديفيد مويز لكنه لم يشارك سوى في أربع مباريات في الدوري.



وأمضى فاريلا الموسم التالي معارا في كاستيا ريال مدريد فريق الصف الثاني لبطل إسبانيا وأوروبا ثم أعير في الموسم الماضي إلى اينتراخت فرانكفورت الألماني.



وعاقبه النادي الألماني بالإيقاف في مايو الماضي بسبب وشم دون موافقة النادي وهو ما تسبب له في عدوى بعد ذلك.