فينغر يؤكد تمسكه بالمهاجم الفرنسي جيرو

أشاد أرسين فينغر مدرب أرسنال بلاعبه ومواطنه الفرنسي أوليفييه جيرو وأكد أنه لا يزال يملك الكثير بعدما قاده لفوز مثير 4-3 على ليستر سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل جيرو والبديل آرون رامسي هدفين في آخر سبع دقائق لينجح أرسنال في تحويل تأخره مرتين إلى فوز إذ تعادل اللاعب الويلزي قبل دقيقتين من هدف زميله الفرنسي.



وقال فينغر عن المهاجم الفرنسي الذي عادة ما يجلس كبديل وذكرت تقارير أنه قد يرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية: جيرو؟ هو رائع، لقد منحته الفرصة في مرحلة ما ومن المهم له أن يلعب لكني لا أريده أن يرحل.. أعلم مدى أهميته وليس فقط كلاعب لكن أيضا للمجموعة كلها.



وأشاد فينغر أيضا بمواطنه المهاجم ألكسندر لاكازيت المنضم حديثا والذي سجل هدفا بعد 94 ثانية من البداية ليعادل الرقم القياسي لأسرع هدف في بداية موسم للدوري الممتاز.



وقال فينغر: الموضوع بسيط هو يتحسن في كل مباراة يخوضها منذ انضم إلينا. لقد أدى بشكل رائع ناحية اليسار عندما انتقل إلى هناك.. إنه لاعب متكامل وذكي أيضا.



ورغم إشادة فينغر، الذي يحلم بإحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 2004، بقوة الهجوم فإنه أكد الحاجة إلى المزيد من العمل لتطوير الدفاع بعدما كاد أن يدفع ثمن تواضع الخط الخلفي.



وقال فينغر: أنا سعيد بالأهداف التي دخلت مرمانا حتى نعمل على إصلاح الأخطاء. هدف من ركلة ركنية وهدف من كرة أثناء اللعب وهدف من ركنية أخرى.



وأضاف المدرب الذي يشغل منصبه منذ 1996 ومدد مؤخرا عقده لمدة عامين: كنا نتعامل بشكل رائع مع الركلات الركنية الموسم الماضي وبقليل من العمل سيكون بوسعنا التخلص من هذه المشكلة.