كلوب: لا أستطيع منع انتقال كوتينيو إلى برشلونة

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه لا يتحكم في بقاء فيليب كوتينيو مع النادي أو رحيله إلى برشلونة.



وأرسل كوتينيو رسالة بالبريد الالكتروني يوم الجمعة يطلب فيها الرحيل عن ليفربول بعدما أصدرت مجموعة فينواي سبورتس مالكة ليفربول بيانا شديد اللهجة أكدت فيه أنها لن تبيع اللاعب البرازيلي.



وقال كلوب عند سؤاله عن موقف اللاعب البرازيلي: باعتباري مدربا لفريق كرة قدم أمتلك رؤوساء يتخذون القرارات.. وعلى سبيل المثال بقاء أو بيع أي لاعب. ثم علي تقبل الأمر.



وأضاف: لو قرروا عدم بيعه عندئذ ليس علاقة لي بالأمر. أنا مسؤول عن كل اللاعبين وليس عن واحد أو اثنين أو ثلاثة بل عنهم جميعا.



وتابع: لا استطيع قول أي شيء آخر. الشيء الوحيد الذي أفعله هو العمل مع اللاعبين الذين معي. هذا ما أفعله دائما.



وقال المدرب الالماني إنه لا يعتقد أن طلب كوتينيو الرحيل سيغير موقفه. واستطرد: لا أعتقد ذلك (أن طلب الرحيل يغير أي شيء). ما قاله النادي واضح للغاية. هذا كل شيء، عليكم سؤال النادي. لا اتخذ القرارات. لم أقابل مسؤولي النادي اليوم. عليكم توجيه الأسئلة للمسؤولين.



وقال كلوب عند سؤاله إن كان كوتينيو خذل زملاءه بطلب الرحيل: لست جزءا من المجموعة المسؤولة عن القرارات.



وكان كلوب قال بالفعل إن كوتينيو لن يكون جاهزا بدنيا لمباراة ليفربول ضد هوفنهايم في تصفيات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.