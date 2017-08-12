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مانشستر سيتي يتجاوز برايتون بصعوبة

المصدر: برايتون - رويترز
لاعبو سيتي يحتفلون بعد تسجيل الهدف الأول
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هز سيرجيو أغويرو الشباك بهدوء وأحرز لويس دنك هدفا بالخطأ في مرماه ليسقط برايتون آند هوف البيون في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهزيمته 2-صفر أمام مانشستر سيتي يوم السبت.

وبعد عودته لدوري الأضواء في انجلترا للمرة الأولى في 34 عاما أمضى برايتون أغلب اللقاء متراجعا واقتنع بترك الاستحواذ لسيتي وصنع جدارا دفاعيا محكما في وسط ملعبه.

وألغى الحكم هدفين لغابرييل جيسوس مهاجم سيتي بسبب لمسة يد وتسلل وواجه فريق المدرب بيب غوارديولا صعوبات في اختراق دفاع برايتون حتى سجل أغويرو من تمريرة لديفيد سيلفا في الدقيقة 70.

وبعد خمس دقائق أخرى وضع دنك مدافع برايتون الكرة برأسه في مرمى فريقه مع محاولته ابعادها تحت ضغط من جيسوس وافتقر الفريق صاحب الأرض للقوة اللازمة للعودة للمباراة.

كلمات دالّة

#مانشستر سيتي, #برايتون, #الدوري الإنجليزي, #غوارديولا, #أغويرو

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