واتفورد يخطف نقطة ثمينة من ليفربول في الدقائق الأخيرة

أفسد فريق واتفورد دور البطولة للنجم المصري محمد صلاح في أولى مبارياته ضمن صفوف ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالتعادل 3 - 3 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري.



وتقدم واتفورد بهدف سجله ستيفانو أوكاكا في الدقيقة الثامنة وتعادل ليفربول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 29 ثم أضاف عبد الله دوكوري الهدف الثاني لواتفورد في الدقيقة 32 ثم تعادل ليفربول عن طريق روبرتو فيرمينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 57 ، ثم تعادل ميجيل أنخيل بريتوس لواتفورد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة في بداية مشوارهما بالدوري.