الدوري الهولندي: زفوله يتغلب على رودا برباعية

فاز زفوله على ضيفه رودا كيركراده 4- 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الهولندي لكرة القدم.



وسجل أهداف زفوله ديرك مارسيليس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعادل أوصار، لاعب رودا كيركراده، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53 ومصطفى سيماك في الدقيقة 66 وبرام فان بولين في الدقيقة 74.



فيما سجل هدفي رودا كيركراده سيمون غوستافسون ، الأول في الدقيقة 22 والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62.



ومن المقرر أن يلتقي زفوله مع مضيفه سبارتا روتردام يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية، فيما يلعب رودا كيركراده مع ضيفه فيتيسه أرنهايم يوم الجمعة المقبل في ذات الجولة.