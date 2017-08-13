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بيكيه: إدارة برشلونة كانت "بطيئة" بالتعامل مع نيمار

المصدر: برشلونة - د ب أ
بيكيه ونيمار مع برشلونة في موسم 2015-2016
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اعترف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بأن رد فعل إدارة النادي الكاتالوني ربما كان بطيئا فيما يتعلق بصفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وقال بيكيه: لا أعرف ما إذا كان النادي على علم بصفقة نيمار، لكني كنت أعرف بالأمر لأن نيمار أبلغني به كما أبلغ العديد من اللاعبين، ولكن لا أعرف ما إذا كان رئيس النادي أو السكرتير الفني على علم بالأمر.

وزاد: ليس دوري إبلاغ الإدارة بمثل هذه المسائل، فنحن لاعبو كرة قدم ونتواجد هنا من أجل اللعب فقط.

كلمات دالّة

#بيكيه, #نيمار, #برشلونة, #باريس سان جيرمان

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