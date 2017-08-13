توتنهام يجتاز عقبة نيوكاسل بثنائية

استهل فريق توتنهام مسيرته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 –صفر في الجولة الأولى من المسابقة.



وتقدم ديلي ألي بهدف لتوتنهام في الدقيقة 61 ،ثم أضاف الويلزي بن ديفيز الهدف الثاني في الدقيقة 70.



ولعب نيوكاسل بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 ،بعد طرد جونغو شيلفي مما ساهم بشكل كبير في خسارة الفريق في أول مباراة له بعد العودة للدوري الممتاز.



وكاد هاري كين أن يتقدم بهدف لتوتنهام بعد مرور عشرين دقيقة من ضربة رأس، مستغلا ضربة حرة نفذها زميله كريستيان إريكسن، ولكن تسديدته الرأسية وصلت في أحضان حارس نيوكاسل روب ايليوت .



ولاحت فرصة جديدة لتوتنهام، لكنها انتهت بتسديدة قوية من جانب إريكسن من على خط منطقة الجزاء لتمر الكرة بمحاذاة المرمى تماما.



ومرت أول نصف ساعة من المباراة وسط سيطرة مطلقة من جانب توتنهام، يقابلها تراجع دفاعي بكامل الخطوط من جانب نيوكاسل.



وكاد إريكسن أن يحرز هدف السبق لتوتنهام، قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن ايليوت أمسك الكرة بثبات.



وبعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، تعرض نيوكاسل لصدمة قوية لطرد جونجو شيلفي، بعدما وقف بقدمه على قدم ديلي الي في التحام بدون كرة.



وأنقذ ايليوت مرمى نيوكاسل من هدف محقق في الدقيقة 50،بعدما تصدى ببراعة لتسديدة من مسافة قريبة أطلقها هاري كين ،بعدما تلقى تمريرة ذكية من إريكسن.



واسفرت المحاولات الهجومية لتوتنهام أخيرا عن تسجيل هدف السبق في الدقيقة 61 ،عن طريق ديلي ألي، الذي تلقى تمريرة متقنة من إريكسن داخل منطقة الجزاء ليسدد بشكل رائع بقدمه اليسرى في الشباك.



وبعد دقيقة واحدة فقط كاد إريكسن أن يضيف الهدف الثاني لتوتنهام، مستغلا تمريرة رائعة من هاري كين داخل منطقة الجزاء ولكن ايليوت وقف له بالمرصاد.



وأضاف الويلزي بن ديفيز الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 70 بعد سلسلة من التمريرات بين ديلي الي وموسى ديمبلي وهاري كين وإريكسن، قبل أن تصل الكرة إلى بن ديفيز داخل منطقة الجزاء ليسدد دون عناء في الشباك.



وكاد هاري كين أن يضيف الهدف الثالث لتوتنهام، في الوقت بدل الضائع عبر تسديدة قوية، ولكن القائم وقف له بالمرصاد كما سجل البديل الكوري هيونغ مين سون هدفا لتوتنهام، ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.