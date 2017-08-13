خروج مذل لهامبورغ من كأس ألمانيا على يد فريق مغمور

خرج هامبورغ المنافس في دوري الدرجة الأولى من الدور الأول لكأس ألمانيا لكرة القدم بعد خسارته 3-1 أمام أوسنابروك القادم من الدرجة الثالثة والذي لعب بعشرة لاعبين لأكثر من 70 دقيقة يوم الأحد.



وفي تكرار لفوزه على هامبورغ في كأس ألمانيا عام 2009 لم يتأثر أوسنابروك عندما طٌرد مارسيل أبياه ببطاقة حمراء مباشرة بعد مرور 18 دقيقة.



وسجل ثلاثة أهداف قبل أن ينجح هامبورغ، الذي كان الفريق الأفضل في الشوط الأول، في الرد وتقليص الفارق عن طريق الأمريكي بوبي وود.



وأصبح هامبورغ، الذي نجا بصعوبة من الهبوط في ثلاثة من المواسم الأربعة السابقة، أول فريق من دوري الدرجة الأولى يودع الكأس.



لكن رازان بال شبورت لايبزيغ منافس هامبورغ في الدرجة الأولى لم يكن مستعدا لمواجهة أي مصير مماثل وفاز بسهولة على دورفميركينغن من دوري الهواة 5-صفر.



وواجه فولفسبورغ بعض الصعوبات أمام نوردرشتيت المنتمي للدرجة الرابعة قبل أن يفوز 1-صفر كما تأهل هانوفر أيضا للدور التالي.



وحجز بروسيا دورتموند حامل اللقب مكانه في الدور الثاني يوم السبت بفوزه 4-صفر على ريلازينغن-ارلين المنافس في دوري الهواة بفضل ثلاثية لبيير-ايمريك أوباميانغ.



كما صعد بايرن ميوني السبت بعد تغلبه على كيمنيتس من الدرجة الثالثة 5-صفر.