دورتموند يوقف لاعبه ديمبلي بعد عرض برشلونة

قرر نادي بوروسيا دورتموند الألماني إيقاف جناحه الفرنسي الدولي الشاب عثمان ديمبلي حتى إشعار أخر، بعد ثلاثة أيام فقط من رفض النادي لعرض من برشلونة الإسباني لضم اللاعب.



وقرر دورتموند فرض غرامة مالية بحق ديمبلي (20 عاماً) مع إيقافه حتى يوم الإثنين بسبب غيابه بدون إذن عن تدريبات الفريق الخميس الماضي، ولكن تم تمديد عقوبة الإيقاف لأجل غير مسمى.



واتخذ قرار العقوبة كل من بيتر بوش المدير الفني ومايكل زورك مدير الكرة وهانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي عقب الفوز على رايلازين أرلين 4-صفر في كأس ألمانيا.



وكان دورتموند قد رفض عرضا من برشلونة الأسباني لضم ديمبلي لكن هانز-يواخيم فاتسكه ،الرئيس التنفيذي للنادي اعترف بأنه من الصعب توقع الاحتفاظ باللاعب مع الفريق إلى ما بعد فترة الانتقالات الصيفية.



وأوضح فاتسكه في وقت سابق: الأمر لا يحسم حتى غلق سوق الانتقالات. فإذا عرض أي فريق 500 مليون ، فيمكنه ضم أي لاعب.



وقال زورك للموقع الرسمي للنادي: تركيزنا الحالي ينصب على إعداد الفريق لمباراته الافتتاحية في الدوري أمام فولفسبورج. يمكن لديمب

يلي أن يخضع لتدريبات منفردة بعيدا عن الفريق.



ويكافح برشلونة من أجل إبرام صفقة مناسبة ، بعد إتمام انتقال نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو.